После выборов бизнес начнет уходить из Украины - опрос

{1-} Бизнесмены не верят улучшение инвестиционного климата в стране после выборов Рады и готовят выводить предприятия из страны. Таковы данные опроса, проведенного «Европейской бизнес ассоциацией», передает «Коммерсант-Украина».

По результатам исследования, более 50% предпринимателей ожидают ухудшения условий своей работы. По оценкам экспертов, шансы на пересмотр экономической модели после выборов нивелируются сохранением проблем с наполнением бюджета - обновленное правительство не сможет отказаться от жесткой фискальной политики.

«Бизнес на этих выборах собирается проголосовать ногами, уходя из страны», - рассказал один из предпринимателей.

Инвестиционный климат в Украине был оценен на уровне 2,14 балла (по 5-балльной шкале), снизившись на 0,05 балла. Это очередной отрицательный рекорд — такого плохого бизнес-климата, по мнению предпринимателей, в стране не было даже в кризисные годы 2008-2009 годах.

Общий рейтинг ЕВА складывается из оценок нынешнего состояния инвестиционного климата, изменений за последний квартал, а также прогноза на ближайшее будущее. В нынешнем опросе, проведенном в сентябре, приняли участие 103 компании.

ЕВА фиксирует ухудшение по большинству ключевых направлений. Оценка изменения инвестиционного климата за последний квартал снизилась с 2,3 до 2,1 балла, а оценка будущих изменений — с 2,3 до 2,2. Неизменно низко оценен нынешний инвестиционный климат — 1,8 балла.

Всего 8% респондентов считают деловой климат благоприятным для инвестирования, противоположной оценки придерживаются 84% компаний, то есть подавляющее большинство.

Количество компаний, довольных нынешним климатом, выглядит значительным, если вспомнить, что еще квартал назад их было лишь 4%, а два квартала назад — 1%.

«Очевидно, что некоторые компании сумели приспособиться к нынешним условиям работы, хотя они являются скорее исключением из правил»,- пояснила исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.

Оценивая работу правительства под руководством Николая Азарова, 70% предприятий признали, что не ощущают положительных изменений. 10% опрошенных нашли положительные изменения в таможенной сфере благодаря вступлению в силу новой редакции Таможенного кодекса, а 6% заметили улучшение диалога с налоговыми органами. Однако они в меньшинстве.

Большинство компаний жалуются на ухудшение ситуации. Их беспокоит усиление налогового пресса (27% респондентов), коррупции (10%) и ручного регулирования экономики (6%). За последний квартал вернулся страх девальвации гривны, но пока этого боятся лишь 5% компаний. Не заметили отрицательных изменений 13% компаний.

В последний опрос был включен вопрос о том, как грядущие выборы Рады повлияют на инвестиционный климат Украины. Ничего хорошего от возможной смены политической конфигурации парламента и обновления состава правительства бизнес не ждет.

53% респондентов считают, что выборы приведут лишь к очередному ухудшению инвестиционного климата, тогда как его улучшение пока еще ждут 13% компаний.

«Ожидания бизнеса от этих выборов очень пессимистичные. Предприниматели не верят в изменения, поскольку у нынешней власти и так было достаточно полномочий, чтобы проводить реформы»,— объясняет Деревянко.

Публично предприниматели не комментируют свои оценки влияния выборов на деловой климат, однако неофициально заявляют, что ждать улучшений не имеют оснований.

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