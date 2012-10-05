Сегодня исполняется годовщина смерти Стива Джобса

5 октября 2012, 11:05

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Сегодня, 5 октября, исполнился год со дня смерти американского инженера и предпринимателя, сооснователя компании Apple Inc Стива Джобса.

 И даже через год после смерти имя Стива Джобса постоянно мелькает в новостях. Правда, в большинстве случаев это не более чем способ привлечь публику, клюющую на имя основателя Apple не хуже, чем на продукты ей производимые, передает РИА Новости.

Самые известные высказывания Стива Джобса

Об интересе к личности Джобса красноречиво свидетельствует популярность его официальной биографии. Книга, написанная Уолтером Айзексоном, вышла в конце 2011 года и сразу стала бестселлером, однако и сейчас продается весьма активно. Любой факт, связанный с жизнью Джобса, становится новостью дня, и за последние месяцы огласку получило несколько малоизвестных интервью, которые основатель Apple давал в ранние годы своей деятельности.

Смерть Стіва Джобса змінить світ комп’ютерів

Часто вспоминают Джобса и сами пользователи продуктов Apple, особенно комментируя шаги нынешнего руководства компании, проявляющего куда больше "человечности", нежели былой лидер. Как правило, реакцию комментаторов может выразить одной фразой - "при Джобсе такого не было". Последний пример: извинения Тима Кука за недоработки в штатных картах iOS.

Изобретения Стива Джобса, изменившие мир

Напомним, он умер в возрасте 56 лет. Впервые о своей болезни он узнал в октябре 2003 года. По словам биографа Уолтера Айзексона, основатель Apple согласился на операцию лишь спустя девять месяцев, после долгих уговоров врачей и семьи.

21 декабря 2011 года был открыт памятник Стиву Джобсу в столице Венгрии Будапеште по инициативе венгерской компании Graphisoft.

В конце декабря 2011 года попечительский совет премии Американской академии звукозаписи «Грэмми» посмертно удостоил Джобса специальной почетной наградой за изобретение продуктов и технологий, которые изменили путь потребления музыки, телепередач, фильмов и книг.

фото: EPA / UPG

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