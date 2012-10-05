В Карпатах по соседству с Ющенко строится вилла Нацбанка

{1-} В Карпатах началось строительство нового VIP-объекта – виллы Национального банка. Экс-глава НБУ, третий президент Украины Виктор Ющенко станет соседом новой базы отдыха, передает «Сегодня»Сегодня.

Строительство началось в курортном поселке Яремче на Ивано-Франковщине. Имение Ющенко – за 20 километров, в Татарове.

Новая база отдыха Нацбанка в Карпатах обойдется бюджету в 60 миллионов гривен. Виллу построят на берегу горной реки Жонка, на месте бывшего лечебно-оздоровительного комплекса «Прикарпатье».

По словам местных жителей, старый санаторий в последние годы своего существования практически не функционировал, четырехэтажное здание пустовало. Изредка здесь делали привал туристические группы.

Расходы на строительство опубликованы в «Вестнике госзакупок»: проект стоил Нацбанку более 6 млн грн, а первоочередные работы — свыше 30 млн грн.

В августе 2012 года на дополнительные работы выделили еще 23 млн. За эти деньги, в частности, построят газовую котельную в спальном корпусе, украсят нержавейкой ограды балконов, террас и перила лестничных клеток, стеклят шахту панорамного лифта.

{2-} Кроме того, ставят витражи, джакузи, камины и барбекю. Еще подключат инженерные сети (электрика, кондиционеры, вентиляция) и цифровое телевидение.

Отдельно оплатят ремонт дамбы – новостройка надежно защищена от строптивой реки высокими стенами, которыми замурованы ее берега. Из них торчат трубы канализационных стоков — они, по-видимому, будут впадать в Жонку немного ниже банкирской базы. С другой стороны комплекса банкиров порадует искусственный водопад.

База отдыха состоит из нескольких корпусов, она не рассчитана на одновременное присутствие слишком большого количества гостей. Вероятно, отдых здесь смогут себе позволить только состоятельные люди.

Фото: Сегодня

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