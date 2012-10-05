В США среди задержанных шпионов украинцев нет - МИД

{1-} Среди задержанных в США по подозрению в шпионаже нет граждан Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров, передает «Интерфакс-Украина».

«По информации посольства Украины в США, полученной от компетентных органов этой страны, среди задержанных лиц есть выходцы из нескольких республик бывшего Советского Союза», - подчеркнул дипломат.

Как заверил Дикусаров, один из подозреваемых – выходец из УССР, но не является гражданином Украины.

«Кроме американских документов, которые подтверждают его личность, никаких других, которые бы подтверждали другое гражданство у него, нет», - заявил пресс-секретарь МИД.

Как сообщал «Главред», в среду, 3 октября, в США были предъявлены обвинения 11 лицам, подозреваемым в незаконном экспорте высокотехнологичных микроэлектронных устройств из США в Россию.

Восемь человек находятся в США и, по решению суда Хьюстона, были взяты под стражу. Кроме того, обвинения предъявлены троим гражданам, находящимся в Москве.

Генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров сообщил, что из восьми задержанных правоохранительными органами США лиц четверо являются гражданами РФ, остальные – Азербайджана, Украины и Казахстана.

фото: стоп-кадр видео click2houston

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