Пресс-конференция Дмитрия Выдрина в «Главреде». Стенограмма

Тема: «Итоги политического полугодия. Прогнозы на политическую осень».

Дмитрий Выдрин: Вы правильно меня представили – как политолога, - потому что в качестве чиновника я не хотел бы, да, наверное, и не смог бы давать комментарии. Все, что я говорю, - моя частная точка зрения политолога, за которую я сам несу полную интеллектуальную ответственность.

Думаю, что политический сезон еще не закончился. Сезон закончится, когда будет ясно, полностью ли обвалилась идея о так называемой «ширке». Пока дебатируется избирательный закон, который фактически реанимирует идею широкой коалиции, но только в узком пространстве избирательного поля. Избирательное влияние пытаются поделить на сферы влияния двух мега-партий, обеспечив контроль избирательных участков, прежде всего, со стороны этих двух политических сил. Пока эта идея не завалилась, не закончился и политический сезон.

Поэтому будем следить, какова будет судьба этого закона. Когда будет ясно, что закон не пройдет или одна из политических сил скажет: «мы передумали и хотим, чтобы не только парламентские партии участвовали в контроле за результатами выборов, чтобы участвовала общественность, чтобы участвовали журналисты, чтоб это было прозрачно» - если какая-то политическая сила скажет это, тогда я скажу, что полугодичный цикл закончился, с чистой совестью депутаты ушли на каникулы, давайте вернемся к этим делам в начале сентября и поприветствуем открытие нового политического осеннего сезона.

Мне кажется, впереди у нас еще две недели интриг, политической борьбы, противостояний между теми, кто «за» и этот законопроект и кто «против» него. Соответственно, пока рано закрывать сезон.

Повестка дня на осень ясна. К сожалению, эта повестка будет внутриполитической. Почему «к сожалению» - потому что мне очень обидно, что Украина не участвует в глобальных интеллектуальных дискуссиях на уровне геополитики. Очень обидно, что происходящий на наших глазах передел сфер влияния в мире, передел архитектуры мира, который проявил себя на встрече Обамы и Медведева, - очень жалко, что мы в этом не участвуем. Когда я включаю Интернет – Интернет забит взаимоотношениями Шуфрича и Левочкина, но там нет взаимоотношений Украины с Обамой и с Медведевым в контексте изменения мировой архитектуры. Очень обидно, что мы стали абсолютными интровертами – мы полностью живем даже не проблемами, а проблемками внутренней политики, забывая о том, что мы – часть глобального мира. Помните, как говорил Джон Донн: «Человек – не остров. Человек – часть материка». Тем более, страна в геополитике – это не остров. Она часть громадного геополитического материка. Обидно, что мы этого не осознаем, а ведем себя как маленький островок, где какие-то межплеменные страсти, разборки, драки и все такое. Это обидно. И, видимо, моя обида перенесется на осень, потому что я не чувствую в экспертном сообществе, в журналистском сообществе вкус к большим проблемам, чего бы они ни касались.

Сейчас в мире начинается новая дискуссия по поводу совместимости капитализма и демократии. Есть мыслители, философы, которые бросили для провокации тезис о том, что современный уровень капитализма не совместим с демократией. Тем более, не совместим архаичный уровень капитализма в Украине, который по сути носит феодально-олигархический характер.

Участвовать бы нам в этих дискуссиях. Но, видимо, мы обречены, как слепые лошади, ходить по кругу избирательных кампаний. Поэтому главным брендом будет, конечно, президентская гонка, которая начнется с первого дня работы нового парламента, если он откроется - в чем я не уверен. И мы будем жертвами, субъектами, участниками избирательной кампании. Большой интеллектуальной политической интриги на осень я не вижу.



Телеканал «Эра»: Какие технологии будут использоваться в президентской кампании? Можно ли ожидать идеологической борьбы, или кампания будет строиться исключительно на социальном популизме?



Дмитрий Выдрин: На виртуальном популизме. Я разделяю реальный и виртуальный популизм. Я написал по этому поводу статью. Тут сидят красивые девушки. Они лучше мужчин знают разницу между виртуальным популизмом и реальным популизмом. Когда парень стоит на мосту и говорит девушке: «Хочешь, я тебе с неба звездочку достану?» - это виртуальный популизм. А когда парень говорит: «Давай я прыгну с моста» и прыгает с моста – это бессмысленный поступок, но это поступок реального популизма. Он ничего не дает, кроме риска сломать ноги, но, тем не менее, он позволяет завоевать душу объекта.

Мы не выйдем из волны популизма. Народ приучен к популизму. Но хотелось бы, чтоб популизм проходил хотя бы не в виртуальном, а в реальном срезе: есть у кого-то прекрасные охотничьи угодья под Киевом, этот человек идет кандидатом в президенты. Он обещает нам доставать звездочки с неба. Пусть бы он сделал шаг реального популизма – взял и продал свои громадные угодья под детский дом семейного типа. Понятно, что это популизм. Понятно, что этот факт ничего не решает. Но этот шаг был бы более понятен и оценен избирателями, чем какие-то «прорывы», «зарывы» и т.д.

Мы из круга популизма не выйдем, но победит тот, кто выберет реальный популизм.



Радио «Эра-FM»: Как вы прокомментируете кадровые перестановки в Секретариате Президента?



Дмитрий Выдрин: Мы договаривались, что я буду давать комментарии как политолог, а не как функционер или чиновник. Я не знаю, какая интрига скрывается за этими назначениями, и потому не могу откровенно и эффективно ответить на ваш вопрос.



Вопрос из зала: Вы сказали, что сомневаетесь в том, что парламент осенью откроется. Почему?



Дмитрий Выдрин: Когда-то я вел блог, и много раз я замечал странную вещь: самую большую ненависть, антипатию, неприязнь, отторжение получают те мессиджи, которые потом сбываются. Люди не любят суровую сбывающуюся реальность, они любят красивые сказки. Функция политолога – иногда рассказывать красивые сказки на ночь, но все-таки днем говорить объективную правду.

Два года назад, когда был сформирован парламент, я как политолог написал на блоге, что вызвало очень острую негативную реакцию, гипотезу о том, что этот парламент не сможет работать по двум совпавшим причинам: минимальное преимущество коалиции над так называемой оппозицией. Точнее – так называемой коалиции над так называемой оппозицией. Это минимальное преимущество совпало с низкой политической культурой. Очень хорошие механизмы работают, когда есть небольшие зазоры. То же самое и парламенты, работающие с небольшим зазором. Высокая политическая культура является смазкой. Бывали случаи в немецком парламенте, когда преимущество большинства над меньшинством было 2-3 голоса, и тем не менее, это большинство работало.

В нашей Верховной Раде, где люди месяцами не ходят на работу, поскольку у них бизнес, где месяцами отдыхают на собственных островах или собственных гостиничных комплексах, которые они купили на Кипре, в Турции или на Мальдивах – в таких условиях парламент не может работать при преимуществе в 1-2 голоса. Физически не может работать. Культура политическая не позволяет.

Два года назад я говорил о том, что этот парламент будет самым неэффективным за всю историю украинского парламентаризма. Так оно и получилось. КПД нынешней Верховной Рады точно ниже 4% по отношению даже к первому украинскому парламенту. Ситуация ведь не изменится осенью. Осенью либо не будет кворума у большинства, либо будет блокирование трибуны, либо не договорятся по поводу избирательного закона, либо захотят поменять министров и не смогут это сделать. Либо не смогут поставить министров на те вакантные «дырки», которые сейчас зияют. Будет куча поводов для неработающего парламента.

Поэтому у меня есть сомнения, что парламент заработает.