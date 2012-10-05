Тимошенко - в лидерах на получение Нобелевской премии

5 октября 2012, 11:50

{1-} Юлия Тимошенко занимает третье место среди вероятных претендентов на Нобелевскую премию Мира.

Об этом со ссылкой на данные букмекеров сообщает «Польское радио».

Фаворит котировок – представитель Афганистана, борец за права человека и права женщин Сима Самар. По мнению аналитиков , она является самой серьезной претенденткой на премию этого года.

На втором месте – американский солдат Бредли Менинг, который похитил и передал порталу WikiLeaks 250 тысяч конфиденциальных документов дипломатии США. Сейчас он находится под арестом, ожидая судебного процесса.

Американский солдат опередил  Тимошенко, сдвинув ее на третье место.

На четвертой строчке среди кандидатов на Нобелевскую премию – египтянка Меги Гобран, которую часто называют Матерью Терезой из Каира.

Она помогает помощь беднейшим детям и жителям каирских сламсов.

Первую пятерку потенциальных лауреатов Нобелевской премии закрывает кубинский врач, один из главных борцов за права человека – Оскар Эляс Бискет Гонзалес, который за свою деятельность отсидел в тюрьмах 9 лет.

Фото: byut.com.ua

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