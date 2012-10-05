Греции уже через месяц угрожает дефолт

{1-}Греция будет вынуждена объявить дефолт уже в ноябре текущего года, если международные кредиторы - Евросоюз (ЕС), Европейский центробанк (ЕЦБ) и Международный валютный фонд (МВФ) - не одобрят выделения Афинам очередного кредитного транша.

"Ключевым моментом для нас являются ликвидные средства, вот почему так велика необходимость еще одного транша не позднее конца ноября. Иначе Греция окажется без денег", - сказал премьер-министр Греции Антонис Самарас.

По его мнению, греческое долговое бремя может быть облегчено, если ЕЦБ, являющийся держателем греческого долга, смягчит условия кредитования - согласится на снижение процентных ставок по греческим долговым бумагам или перенос срока погашения облигаций, пишет РБК.

"Также я не исключаю вариант проведения рекапитализации греческих банков, как это делается сейчас в отношении Испании. В этом случае средства будут вливаться в банковский сектор напрямую посредством ESM без обращения за помощью к "тройке", что будет значительным облегчением долгового бремени для Греции", - сказал Самарас.

Как стало известно, в Греции неудачей завершились переговоры с тройкой международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) о сокращении расходов на 2 млрд евро в 2013-2014 годах.

"Эксперты "тройки" не уверены в эффективности некоторых мер в рамках структурных реформ", - отметил анонимный источник, осведомленный о ходе переговоров.

По его словам, особую озабоченность кредиторов вызывают преобразования в системе здравоохранения. Однако переговоры идут в позитивном ключе, подписание договоренностей ожидается к концу текущей недели.

По сведениям других источников, подобный срок является "чрезмерно оптимистичным и почти недостижимым". Всего в 2013-2014 годах Греции необходимо сократить расходы бюджета на 12 млрд евро, из которых экономия 10 млрд евро уже получила одобрение со стороны кредиторов.

Если стороны не достигнут договоренности к 8 октября, Греция рискует не получить очередной транш финансовой помощи в размере свыше 30 млрд евро.

Бюджет Греции на 2013 год предполагает сокращение расходов, чтобы добиться первичного профицита впервые за многие годы, тем не менее экономика страны в следующем году продолжит пребывать в рецессии шестой год подряд.

Как сообщал ранее Главред, сейчас Греция переживает пятый год экономической депрессии, в ходе которой ВВП страны упал почти на 20%, а официально регистрируемая безработица достигла 23%. Это вынуждает государство прибегать к нетрадиционным мерам по поддержке экономики — таким, как учреждение ОЭЗ, обычно используемых бедными развивающимися государствами.

Параллельно ЕС требует от Греции выполнения ряда структурных реформ, включая сокращение зарплат бюджетников и либерализацию рынка труда. Афины, в свою очередь, критикуют эти предложения, считая, что они наносят дополнительный ущерб экономике.

Экономический кризис в Греции начался еще в 2008 году, совпав с глобальным. Позже он усугубился долговыми проблемами Афин. Объем госдолга составляет 150 процентов ВВП, и Греция сейчас лишена возможности выплачивать задолженность самостоятельно.

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