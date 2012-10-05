В Киеве снесен лагерь защитников украинского языка

Лагерь защитников украинского языка в центре Киева возле Украинского дома в ночь на 5 октября был разгромлен людьми в униформе коммунальных служб города.
Об этом сообщила координатор акции протеста Елизавета Жарикова, передает «Тиждень».
Инцидент произошел в 5:30 утра. На то время в лагере дежурили двое активистов.
«Милиция стояла рядом и не реагировала, хотя к ней обращались. На видео, снятом нашими активистами, милиционер говорит, что это действительно работники коммунальных служб, и они не имеют к ним отношения и не мешали им убирать мусор», - заявила Жарикова.
Также она подчеркнула, что в лагере были уничтожены плакаты, стенды, кроме того, активисты сообщили, что пропали их личные вещи.
Жарикова сообщила, что сейчас активисты подают жалобу в милицию и намерены восстановить работу лагеря.
Как сообщал «Главред», 9 сентября активисты рассказали о погроме в лагере, устроенном неизвестными в жилетах коммунальщиков.
В милиции эту информацию опровергли и заверили, что к месту проведения акции прибыли представители коммунальных служб для уборки мусора.
Фото: Тиждень
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