Оппозиция подтвердила переговоры с Кличко по мажоритарщикам

{1-}В объединенной оппозиции подтвердили, что ведут переговоров с УДАРом относительно единых мажоритарных кандидатов.

Об этом на брифинге в пятницу заявил заместитель лидера "Батькивщины" Александр Турчинов, пишет УНИАН.

"Пока четкой договоренности не достигнуто, а проходит процесс переговоров. Я не хотел бы анонсировать эти вещи, потому что хочу, чтобы они состоялись", - сказал Турчинов. Он напомнил, что переговоры по этому вопросу начались предварительно до начала избирательной кампании, однако тогда договориться не удалось. "Надеюсь, что нынешние переговоры будут более результативными", - отметил Турчинов.

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"Теперь переговоры на завершающей стадии. Механизмы существуют, но пока я не готов говорить, когда переговоры будут завершены мы отдельно объявим их результаты", - сказал он.

Виталий Кличко также подтвердил, что его политическая сила продолжает договариваться с объединенной оппозиции о выдвижении единых кандидатов в мажоритарных округах.

"Только так мы можем выиграть у представителей власти: один округ - один кандидат", - отметил он.

"Мы разговариваем. Если будет договоренность, мы соберем пресс-конференцию, на которой сможем сказать, по которым округах в пользу которых кандидатов мы можем снять наших претендентов", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как будут компенсироваться расходы на избирательную кампанию, он сказал: "Мы можем компенсировать только таким образом, когда сделаем демократическое государство".

"Это наша задача. Личные и партийные амбиции мы должны отбросить в сторону, если мы хотим построить современную страну. А если человек в первую очередь видит только себя в политике и не хочет говорить о задачах, которые стоят перед обществом, такой человек не имеет перспектив ", - сказал он.

Напомним, ранее появилась информация, что Кличко и "Батькивщина" договорились о поддержке единых кандидатов в мажоритарных округах.

фото: tsn.ua

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