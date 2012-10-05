Эксперт: причина 90% ДТП в Украине - человеческий фактор

{1-} В Украине 90% ДТП происходят по вине человека или в сочетании человек-дорога.

Об во время чата в «Главреде» заявил Михаил Берлин, Президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация безопасности дорожного движения».

«Статистика ДТП показывает, что 90% ДТП происходят по вине человека или в сочетании человек-дорога. По вине человека происходит порядка 60% всех ДТП», - заявил он

Эксперт заверил, что слабым звеном в этой системе является именно человек.

«Но если раньше в развитых странах всегда обвиняли водителя, то сегодня парадигма изменилась: если человек ошибся, то его должен спасти автомобиль и дорога», - заверил Берлин.

Также он отметил, что одним из главных факторов, которые удерживают от нарушения правил участников движения, являются штрафы.

«Смысл штрафов – это не забирать у людей деньги. Они должны сдерживать участников дорожного движения от нарушения правил. То ли это водитель автомобиля, то ли велосипедист, то ли байкер, то ли пешеход. На дороге все должны быть равны», - заявил он.

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