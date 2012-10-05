В Украину придет теплая и сухая погода

{1-} В ближайшие сутки на большей части территории Украины ожидается сухая и теплая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 6 октября, в большинстве регионов Украины осадков не ожидается, лишь ночью в Харьковской и Луганской, а днем в Волынской и Ровенской областях местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11 градусов, на побережье морей – 12-17; днем 18-23, на юге Одесской области и в Крыму до 26; на высокогорье Карпат ночью 3-6 тепла, днём 9-14.
В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8, днём 19-21.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 6 октября самая высокая температура была 25,4 в 1966г., а самая низкая - 3,4 градуса мороза в 1902г.
7 октября на большей части территории Украины без осадков, лишь в западных, а днем в северных и Винницкой областях временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западе на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 8-13 градусов, на побережье морей до 17; днём 18-23, на юге до 26, в западных областях понижение до 11-16.
В Киеве – ночью без осадков, днем в воскресенье временами дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13, днем 20-22.
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