Шпионский скандал в США: главный фигурант служил военной разведке России

{1-} В США стал известен главный фигурант шпионского скандала с участием граждан России.

Им оказался 46-летний Александр Фищенко, который в 80-х годах служил в подразделении военной разведки в Берлине, передает «Интерфакс».

Россиянин, основавший компанию Arc Electronics, не указал в анкетных данных службу в российской армии.

ФБР обвиняет Фищенко «в том, что он действовал на территории США как незарегистрированный агент российского правительства, незаконно закупая высокотехнологичную микроэлектронику от имени российского правительства».

Американские спецслужбы выяснили, что компания Arc Electronics, зарегистрированная в Москве и действующая в Хьюстоне, связана с российской разведкой.

Американские эксперты не исключили, что арестованные причастны к факту размещения на российских противокорабельных ракетах и истребителях МиГ-35 чипов и микропроцессоров, скопированных с подобных американских устройств.

Как сообщал «Главред», 4 октября, власти США арестовали 8 из 11 россиян, обвиненных в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию для нужд разведывательных служб.

Отметим, что санкция за шпионаж по американскому законодательству – до 50-ти лет тюрьмы.

Напомним, ранее Генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров сообщил, что из восьми задержанных в США четверо являются гражданами РФ, остальные – Азербайджана, Украины и Казахстана.

Позже в МИД Украины опровергли украинское гражданство задержанного.

Фото: Одноклассники.ru

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