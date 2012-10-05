В Киеве начался сбор подписей за объединение Украины и России

{1-} В Киеве православные братства начали сбор подписей за проведение референдума о воссоединении Украины, России и Беларуси.

Об этом заявил глава организации «Православный выбор» Юрий Егоров, кандидат в Раду от партии «Русский блок», передает "Новый регион".

«Мы поддерживаем идею воссоединения наших русских народов и единства Православия. Мы вынесем 20 октября этот вопрос окончательно на рассмотрение собрания православной общественности со всей Украины. Будет принято решение о начале сбора подписей», - сказал он.

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«Я думаю, что мы соберем 3 миллиона подписей, необходимых для проведения референдума на Украине. «Русский блок» нас поддерживает в этом, а также другие пророссийские силы откликнулись», - добавил Егоров.

Как сообщал «Главред», в Москве начался сбор подписей за проведение референдума по объединению России, Беларуси и Украины в конфедерацию.

Инициаторы акции – православные общественники, прихожане храма, настоятелем которого является протоиерей Всеволод Чаплин, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ.

Отметим, что в Партии регионов заявили, что считает нецелесообразным проведение такого референдума.

«Это ведет к политизации и расколу. Нам это не надо. Мы не будем выступать за такие идеи, чтобы противопоставлять Запад и Восток Украины», - заявил Михаил Чечетов, замглавы фракции Партии регионов в Раде.

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