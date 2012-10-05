В России указы Путина проконтролирует звезда эротических фото

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Бывшая гимнастка, ведущая программы «Дом-1», звезда эротической фотосессии для мужского журнала и экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина стала референтом Контрольного управления Президента России.
Об этом сообщает «РБК Daily».
У ведомства – обширные полномочия по контролю за исполнением указов, и деятельность управления в последнее время приобретет особое значение.
Напомним, Светлана Хоркина - двукратная чемпионка Олимпиады, которая закончила спортивную карьеру в 2004 году. В 2003 году она была ведущей телепередачи «Дом-1», которая выходила на канале ТНТ и продолжилась скандальным шоу «Дом-2».
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Также Светлана Хоркина принимала участие в эротической фотосессии для мужского журнала Maxim.
Спортсменка занялась политикой с 2007 года: дважды избиралась в Госдуму, до 2011 года работала в нижней палате от фракции «Единая Россия», но в нынешний созыв Госдумы не попала.
фото: khorkina.net
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