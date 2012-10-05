В Одессе автокран протаранил трамвай с людьми

Сегодня, 5 октября, в Одессе ранним утром на улице Черноморского казачества столкнулся автокран с трамваем.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, водитель автомобиля выполнял поворот налево, не пропустив вагон, из-за чего и произошла авария, сообщает Думская.

Несмотря на значительные повреждения транспортных средств, в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, 21 сентября в Одессе на перекрестке улиц Сегедской и Армейской Mercedes вылетел на тротуар и врезался в сигаретный киоск.

Mercedes ехал в направлении 2-й станции Большого Фонтана. В этот момент темно-зеленый BMW, двигавшийся во встречном направлении, попытался повернуть налево, на Армейскую. Чтобы избежать столкновения, водитель Mercedes резко вывернул руль, после чего и выехал на тротуар.

В результате ДТП телесные повреждения получила продавщица, находившаяся в киоске, однако от госпитализации она отказалась.

Фото: КТВ

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