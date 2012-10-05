Табачник на Донбассе в рабочее время пиарит регионалов

Министр образования Дмитрий Табачник находился в городе Горловка Донецкой области в качестве " VIP-Агитатора".

Именно так его называют в программе пребывания Табачника, сообщает сайт 06242.com.ua.

Встречали Табачника флагами Партии регионов.

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Во время своего агитационного тура Табачник открыл школу в Горловке, пообщался с руководителям учебных заведений и поздравил их с профессиональным праздником дня учителя.

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Как сообщал ранее Главред, последнее время рейтинг Партии регионов начал резко рости. Если бы выборы проходили в начале сентября, за "регионалов" проголосовали бы 26,3% опрошенных. Фактически регионалы прибавили 4%. Экспертв уверяют, что на рейтинг регионалов повлиял социальные инициативы и то, что оппозиция размыта

Фото: 06242.com.ua

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