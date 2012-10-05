Год без Джобса: новые рекорды и победы над конкурентами Apple

{1-} Через год после смерти Стива Джобса – основателя и руководителя Apple – его детище смогло победить конкурентов и завоевать славу самой дорогой публичной компании в мире.

Кроме того, по данным исследований компании Interbrand, бренд Apple занял второе место, опередив таких монстров, как IBM, Google и Microsoft, передает РИА «Новости».

При этом компания возглавила рейтинг самых влиятельных брендов по версии журнала Forbes: стоимость одного только имени корпорации за два года выросла наполовину, и оценивается в 87 миллиардов долларов.

С начала года стоимость ценных бумаг Apple выросла примерно на 250 долларов, а в сентябре акции компании впервые ненадолго превысили отметку 700 долларов. Успешно прошел запуск нового iPhone 5, который только за первые три дня разошелся рекордным тиражом 5 млн.

Изобретения Стива Джобса, изменившие мир

Фактически, Apple подобралась к тому рубежу, когда продажи ее устройств определяются не столько спросом, сколько производственными возможностями азиатских подрядчиков компании, вроде тайваньских Foxconn, Pegatron и Wintek, которые, по слухам, набирают новых сотрудников, чтобы справиться с объемами заказов на iPhone.

При этом кредит доверия к Apple у потребителей довольно велик – даже новости о проблемах с корпусом iPhone 5 и «сырых» картах в iOS 6 не привели к массовым отказам.

Кроме того, Apple исполнила завещание своего наставника и выиграла важное сражение в патентной битве с Samsung, отсудив в августе компенсацию в размере более миллиарда долларов.

Авторитет Джобса за год не померк и не запятнан ни извлеченными из-под матрацев скандалами, ни коррупционными расследованиями.

фото: EPA / UPG

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