Приднестровье обвиняет Украину в одностороннем установлении границы

{1-}Правительство Приднестровья выражает беспокойство в связи с активизацией с сентября 2012 года процесса односторонней демаркации Украиной совместной границы.

В частности, Верховный совет ПМР заявил, что получает многочисленные обращения общественных объединений и отдельных граждан из Каменского района, в которых выражаются опасения по поводу демаркации Украиной участка границы путем односторонней установки пограничных знаков, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным приднестровских депутатов, Украина проводит работы "без необходимого в таких случаях, согласно мировой практике, участия полномочных представителей другого приграничного государства - Приднестровья".

"Согласно информации пограничных органов Приднестровской Молдавской Республики, существует порядка 17 спорных участков на протяжении всей линии приднестровско-украинской границы", - говорится в заявлении парламента Приднестровья.

"Особое беспокойство вызывает тот факт, что на протяжении многих лет, начиная со времени работы совместной молдавско-украинской демаркационной комиссии в 2002 году и до настоящего времени, Приднестровье лишено возможности полноценного участия в демаркационных работах", - отметили в парламенте.

В связи с этим Верховный Совет Приднестровья обращается к президенту с предложением инициировать переговоры с Украиной для выработки механизма равноправного участия приднестровской стороны в процессе демаркации и последующего правового закрепления итогов демаркации двусторонним соглашением.

"В случае если данное предложение не найдет понимания Украины, то парламент Приднестровья будет считать неправомочным и нецелесообразным продолжение односторонней демаркации границы со стороны Украины и настаивать на приостановке процесса демаркации вплоть до окончательного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта", - говорится в сообщении.

фото: obozrevatel.com

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