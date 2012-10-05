Личность стрелка из "Каравана" установлена, он в Киеве - СМИ

{1-} Личность стрелка из «Каравана», расстрелявшего четверых охранников супермаркета, установлена, но сам он еще не арестован, ссылаясь на источники в МВД передает «Сегодня».
В милиции уточнили, что по этому поводу готовится специальное заявление министра Виталия Захарченко.
При этом, по данным источника, милиции известно, где находится преступник – он в Киеве.
Как произошло убийство в "Караване": СМОТРИТЕ ПОЛНОЕ ВИДЕО
На ближайшее время готовится его задержание.
В то же время, в киевской милиции отметили, что у них нет информации о задержании подозреваемого в убийстве. «Я ничего не могу сказать об установлении личности преступника и готовящемся его задержании», - сказал "Главреду" начальник пресс-службы МВД в Киеве Игорь Михалко.
Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников «Каравана» и скрылся.
За помощь в задержании преступника объявлена награда в 100 тысяч гривен.
Напомним, к розыску убийцы были привлечены спецслужбы трех государств, и даже ясновидящие.
Все подробности убийства в "Караване" УЗНАЙТЕ ЗДЕСЬ
Эстрасенсы заявили, что стрелок участвовал в боевых действиях и крутится возле больших денег.
Новости по теме:
Убийство в "Караване": все подробности, видео с места событий
Бойню в «Караване» устроил российский киллер, убивший 18 человек - СМИ
Стрелку из «Каравана» грозит 15 лет тюрьмы, его дело засекречено
Подробности расстрела охранников в «Караване»: убийца сбежал с булкой хлеба