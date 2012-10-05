Личность стрелка из "Каравана" установлена, он в Киеве - СМИ

{1-} Личность стрелка из «Каравана», расстрелявшего четверых охранников супермаркета, установлена, но сам он еще не арестован, ссылаясь на источники в МВД передает «Сегодня».

В милиции уточнили, что по этому поводу готовится специальное заявление министра Виталия Захарченко.

При этом, по данным источника, милиции известно, где находится преступник – он в Киеве.

Как произошло убийство в "Караване": СМОТРИТЕ ПОЛНОЕ ВИДЕО

На ближайшее время готовится его задержание.

В то же время, в киевской милиции отметили, что у них нет информации о задержании подозреваемого в убийстве. «Я ничего не могу сказать об установлении личности преступника и готовящемся его задержании», - сказал "Главреду" начальник пресс-службы МВД в Киеве Игорь Михалко.

Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников «Каравана» и скрылся.

За помощь в задержании преступника объявлена награда в 100 тысяч гривен.

Напомним, к розыску убийцы были привлечены спецслужбы трех государств, и даже ясновидящие.

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Эстрасенсы заявили, что стрелок участвовал в боевых действиях и крутится возле больших денег.

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