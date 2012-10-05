Милиция отказалась комментировать скорое задержание стрелка из "Каравана"

{1-} В киевской милиции отказались комментировать информацию СМИ об установлении личности стрелка из «Каравана» и его скором задержании.

Об этом «Главреду» сообщил глава пресс-службы МВД Киева Игорь Михалко.

«Я ничего не могу сказать об установлении личности преступника и готовящемся его задержании», - заявил он.

Также Михалко подчеркнул, что подобные сообщения появлялись уже не раз, и каждый раз их приходилось опровергать.

Напомним, ранее в издании "Сегодня" появилась информация об установлении личности стрелка и скором его задержании.

Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников «Каравана» и скрылся.

За помощь в задержании преступника объявлена награда в 100 тысяч гривен.

Напомним, к розыску убийцы были привлечены спецслужбы трех государств, и даже ясновидящие.

Новости по теме:

Убийство в "Караване": все подробности, видео с места событий

Бойню в «Караване» устроил российский киллер, убивший 18 человек - СМИ

Стрелку из «Каравана» грозит 15 лет тюрьмы, его дело засекречено

Милиция категорически опровергла задержание стрелка из «Каравана»