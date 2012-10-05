В Грузии огласили итоги выборов: оппозиция уверенно выиграла

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Центризбирком Грузии 5 октября огласил официальные предварительные итоги прошедших 1 октября парламентских выборов после подсчета 100% бюллетеней.

Коалиция "Грузинская мечта", лидером которой является миллиардер Бидзина Иванишвили набрала 54,85% голосов избирателей и одержала победу на парламентских выборах, сообщает Интерфакс-Украина.

Провластная партия президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" набрала 40,43%.

Остальные 14 субъектов выборов не преодолели 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент.

В то же время, как подчеркнула на брифинге 5 октября представитель ЦИК Эка Азарашвили, обнародованные данные являются предварительными и могут измениться после рассмотрения жалоб в судах.

Как ранее писал Главред, 4 октября партия "Единое национальное движение" (ЕНД), признав поражение на парламентских выборах в Грузии, создала рабочую группу, которая будет вести консультации с политической коалицией "Грузинская мечта" по формированию нового правительства.

Напомним, лидер оппозиционной коалиции Бидзина Иванишвили сообщил, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, но при этом заявил о необходимости "вернуть дружеские отношения с Россией". На вопрос о том, как, по его мнению, должны строиться отношения с Россией, он ответил: "Отношения с Россией будем налаживать. Мы должны и обязаны вернуть дружеские отношения с Россией. Мы все сделаем для этого".

фото: EPA / UPG

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