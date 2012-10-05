На Одесчине рабочим под угрозой увольнения запретили встречаться с лидером КПУ

{1-} Об этом сообщил депутат от фракции КПУ Евгений Царьков в комментарии корреспонденту ГолосUA.

По его словам, 5-6 октября в рамках рабочего визита лидера КПУ Петра Симоненко в Одесской области должны были состояться несколько встреч с сотрудниками предприятий в Бессарабии, Измаиле и в Одессе. Но из-за прямых угроз местных властей эти встречи были отменены.

«Так, сегодня в приказном порядке была отменена встреча в крупнейшей государственной компании «Дунайское пароходство», а также в речном порту в Измаиле. Еще вчера лично губернатор заверил, что встречи состоятся... А уже сегодня его заместитель позвонил руководству предприятий и под угрозой увольнения запретил все встречи», - возмутился политик.

Евгений Царьков убежден, что подобная ситуация складывается из-за того, что рейтинги КПУ постоянно растут, в том числе и в Одесской области.

«Это истерия власти. Ведь они знают, что, если запустить на рынки, предприятия, в медучреждения представителя власти и представителя КПУ, то последнему будет что рассказать народу. И именно с целью ограничить контакты лидера КПУ Петра Симоненко с населением Украины и организовываются подобные препятствия», - подчеркнул он.

Депутат также напомнил, что это не первые подобные запреты в Одесской области. Но учитывая, что сегодняшний случай является беспрецедентным, коммунисты решили обратиться в ГПУ и областную прокуратуру с целью привлечь к ответственности всех, кто стоит за подобными действиями.

«Во-первых, есть статус народного депутата. Я уже не говорю о том, что лидер КПУ Петр Симоненко достаточно известный политик и действует в рамках избирательной кампании, а предприятия, которые мы хотели посетить, не являются частными», - сказал он.

Евгений Царьков заявил, что такие действия являются использованием административного ресурса, цель которого - сделать все возможное, чтобы люди не узнали об антинародных действиях власти.