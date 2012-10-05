Мартынюк: языковой закон принимали с нарушениями

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Скандальный закон «Об основах государственной языковой политики» был принят с определенными нарушениями Регламента Верховной Радой, однако его необходимо было принять «именно неожиданно» во избежание «захвата здания Верховной Рады самыми агрессивными и пронационалистически настроенными силами».

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Адам Мартынюк заявил в интервью газете «Киевский вестник».

«Надо было принять закон именно неожиданно, потому что те, кто отслеживал, как он принимался в первом чтении, не могли не видеть, какие крупные баталии происходили не только в сессионном зале, но и за его пределами». «И если бы этот вопрос рассматривался планово, если бы его политические оппоненты знали, когда именно это будет происходить, боюсь, все могло бы закончиться трагедией… В том числе и в сессионном зале, потому что приближаются парламентские выборы, а вместе с этим радикализируются настроения, усиливается борьба за то, чтобы понравиться тем или иным избирателям…», – сказал он.

«Да, действительно, определенные нарушения при этом были. В том смысле, что данный документ не рассматривался во втором чтении по итоговой таблице. Вместе с тем, те, кто должен был готовить таблицу, всячески саботировали это. В общем-то понятно: профильный комитет возглавляли ярые оппоненты данного закона. И они ни в коем случае не допустили бы его рассмотрения так, как это предусматривает Регламент: со сравнительной таблицей», – разъяснил нардеп-коммунист.

«Ситуация была чрезвычайно сложной, поэтому пришлось исходить из того, что лучше немного нарушить те или иные правила и сохранить относительно спокойную обстановку процесса принятия закона, чем сознательно довести дело до серьезного политического противостояния, которое вполне могло бы закончиться плачевно как для его участников, так и для авторитета Украины в целом как государства», – резюмировал Мартынюк.

Как ранее писал Главред, 3 июля Верховная Рада приняла закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. 10 августа закон вступил в силу.

После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений относительно совершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках является вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырева.

фото: УНИАН

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