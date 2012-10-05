Путин не понимает, зачем нужно НАТО: это атавизм

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В нынешнем виде Североатлантический блок НАТО является атавизмом "холодной войны", которому давно пора трансформироваться в чисто политическую организацию.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 октября на встрече с военнослужащими 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для чего оно (НАТО. – Ред.) существует по сей день – непонятно. Это в значительной степени атавизм времен холодной войны", – заявил он.

Путин подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Североатлантический альянс не выходил за рамки своей уставной деятельности, не расширял сферу своей деятельности и не становился глобальной организацией.

"Наши партнеры из НАТО говорят, что они якобы трансформируются в политическую организацию. Быстрее бы они трансформировались в чисто политическую организацию", – сказал президент.

В этой связи он в очередной раз подтвердил, что в России с "обоснованным беспокойством" воспринимали и будут воспринимать расширение НАТО.

"Вы, как люди военные, прекрасно понимаете, что одно дело - разговоры, а другое дело - наличие каких-то ударных комплексов или систем противоракетной обороны вблизи наших границ. Это создает реальные угрозы для нашей территории. Разумеется, в этом случае мы должны будем выстраивать свою оборонную политику таким образом, чтобы эти угрозы купировать", – подчеркнул президент.

Как ранее писал Главред, 3 октября в ходе встречи с председателем Военного комитета НАТО генералом Кнудом Бартелсом министр обороны Украины Дмитрий Саламатин заявил, что партнерство с НАТО не потеряло для Украины своей значимости и актуальности. Министр также добавил, что страна планирует расширить участие в операциях Альянса.

В ходе визита стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Министерства обороны Украины и НАТО.

фото: novostey.com

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