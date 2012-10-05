Опубликован список болезней Луценко: печень, давление и многое другое

{1-} Стал известен перечень болезней экс-главы МВД Юрия Луценко – бывший министр получил консультативное заключение врачей.

Об этом сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

«На момент осмотра отмечает жалобы на боль в шейном отделе позвоночника с иррадиацией в левое плечо, боль усиливается при повороте головы вправо. Беспокоит периодическая головная боль в затылочной области в течение последних 2-3 дней», – говорится в заключении врачей.

Также медики отметили, что причиной боли заключенный министр называет повышенное артериальное давление.

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«Головную боль связывает с повышением артериального давления до 160/110 мм рт. ст., отмечает уменьшение интенсивности головной боли при стабилизации артериального давления. Также выражает жалобы на боли в животе. Характер болей не зависит от времени суток и объема принимаемой пищи», – отметили врачи.

Также были установлены и другие болезни.

«Клинически, анамнестически и по данным предыдущих обследований у больного: рефлекторный нейромышечнотонический синдром с левосторонней – цервибрахиалгией (миозит). Синдром ВСД по гипертоническому типу (ситуационное повышение артериального давления). Жировая болезнь печени (стеатоз)», – отмечается в диагнозе.

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Врачи также отметили, что у Юрия Луценко были найдены острые болезни внутренних органов.

«Наличие начальных признаков портальной гипертензии (по данным КТ ОБП от 15.09.2011 года, УЗИ ОБП от 22.07.2011 года, ЭГФГДС № 265 от 09.04.2012 года). Хронический панкреатит, стадия умеренного обострения. Подозрение на экзокринную недостаточность поджелудочной железы. Дивертикулярная болезнь сигмовидной кишки. Хронический гастрит ассоциированный с хеликобактер пилори», – говорится также в заключении врачей», – добавили специалисты.



После осмотра врачи рекомендовали, кроме медикаментозного лечения, пройти дообследование в плановом порядке: УЗИ органов брюшной полости и почек с детальным осмотром сосудов портальной системы, фиброколоноскопию, ФГДС с детальным осмотром вен пищевода в динамике, печеночные пробы в динамике и переосвидетельствование гастроэнтеролога после дообследования.

Напомним, в колонию врачи приехали вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, которая была обеспокоена информацией об ухудшении здоровья Юрия Луценко.

В состав комиссии входили ведущие специалисты по терапии, неврологии, гастроэнтерологии и кардиологии.

Фото: tsn.ua, Народная самооборона

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