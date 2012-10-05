Рада может запретить агентам КГБ занимать руководящие должности

{1-} В Верховной Раде оппозиционные депутаты Иван Заец, Ярослав Джоджик и Андрей Давиденко зарегистрировали проект закона «О люстрации».

Об этом сообщает zn.ua.

Законопроект предлагает на пять лет ограничить занятие «руководящих должностей в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, правоохранительных органах в Украине должностных лиц, которые сотрудничали с оперативными работниками бывшего КГБ СССР до 1991 года как агент, резидент или другой негласный нештатный сотрудник».

Также предлагается провести обязательный опрос работников органов законодательной, исполнительной, судебной власти, а также работников правоохранительных органов на предмет сотрудничества со спецслужбами СССР и спецслужбами других государств.

Если руководящие работники сознательно скроют факт сотрудничества «со спецслужбами, карательными органами СССР» законопроектом дается право поставить вопрос об их увольнении.

Этот документ зарегистрирован под номером 11287 на официальном сайте парламента.

Напомним, как сообщал «Главред», 3 октября Верховная Рада отменила законопроект, который предусматривал уголовную ответственность за клевету. За это решение проголосовали 349 народных депутатов.

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