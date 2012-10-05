«Ударовец» отказался уступать округ Арьеву из-за нечестной игры

{1-} Кандидат в депутаты от «УДАРа» Александр Сергиенко, который баллотируется по 218-му столичному округу, не хочет сниматься с выборов ради кандидата от Объединенной оппозиции Владимира Арьева, сообщает Lb.ua.

Сергиенко припоминает историю с газетой, которая якобы раздавалась от имени кандидата от «Батькивщины» Арьева, с не самой корректной подачей кандидата от «УДАРа».

"Этот плакат был квалифицирован как нечестная борьба, – вспоминает Сергиенко. – И я лично этому человеку не хотел бы передавать свои голоса. Люди сами должны решить, кто лучше, – это оптимальный путь решения проблемы. Но это мое личное мнение – понятно, что все решается на высших этажах партии».

Сергиенко говорит, что, в отличие от многих конкурентов, не позиционирует себя как оппозиционный кандидат, и считает, что изначально с «УДАРом» хотели поступить не совсем красиво: «Не очень честная игра была в момент, когда одна сила взяла себе в Киеве 9 округов, а другой с примерно таким же рейтингом в столице предложила 4».

Отметим, что лидеры Объединенной оппозиции и «УДАРа» планируют на следующей неделе подписать соглашение, которое определит самых рейтинговых мажоритарщиков, чтобы в парламент не прошли представители власти.

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