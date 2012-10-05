Дело погибшего студента Индило повторно передано в суд

{1-} В Киеве завершено дополнительное расследование гибели студента Игоря Индило в Шевченковском РОВД.

Дело направлено в Апелляционный суд Киева, сообщили «Главреду» в киевской прокуратуре.

«При дорасследовании уголовного дела выполнены необходимые следственные действия, указанные Апелляционным судом Киева в постановлении о направлении дела на дополнительное расследование», - отметили в ведомстве.

Также в прокуратуре заверили, что потерпевшие и их представитель, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела в полном объеме.

Напомним, студент Игорь Индило умер в Шевченковском РОВД 18 мая 2010 года. Участковый задержал Индило в одном из общежитий Киева и доставил в отделение милиции, а утром родителей попросили забрать тело парня из морга.

28 мая 2010 года прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками милиции. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру Киева.

В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников милиции.

23 декабря 2011 года суд закрыл уголовное дело в отношении одного из подсудимых – старшего инспектора Шевченковского РОВД Сергея Коваленко.

Это дело по статье «служебная халатность» было закрыто на основании акта амнистии.

5 января 2012 года Деснянский райсуд Киева приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к пяти годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

12 января 2012 года адвокат подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского районного суда столицы об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти Индило.

14 мая этого года Апелляционный суд Киева отправил на дополнительное расследование в Деснянскую прокуратуру столицы уголовное дело по обвинению двух сотрудников милиции в причастности к смерти Индило.

14 сентября прокуратура завершила дорасследование причин и обстоятельств смерти Индило и передала материалы дела для ознакомления стороне защиты.

Адвокат родителей студента заявил, что дорасследование не выявило никаких новых существенных обстоятельств по делу. Он также сообщил, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Фото:Сегодня

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