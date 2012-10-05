Стрелка из «Каравана» вычислили благодаря обещанному вознаграждению

{1-} Глава МВД Виталий Захарченко рассказал, как была установлена личность убийцы из «Каравана», расстрелявшего четверых охранников супермаркета.
Об этом министр заявил в эфире украинского телевидения.
«Благодаря усилиям работников милиции, и благодаря информации от граждан, мы установили личность человека, совершившего эти тяжкие преступления», - отметил Захарченко.
Министр также сообщил, что расстрел в гипермаркете устроил Мазурок Ярослав Теодозиевич, уроженец Львовской области 1974 года рождения, который длительное время проживал в Киеве.
Как происходил расстрел в "Караване": СМОТРИТЕ ВИДЕО
По словам министра, уже решается вопрос о поощрении и выплате денежного вознаграждения гражданам, от которых поступила оперативная информация.
«И в дальнейшем мы просим граждан звонить в милицию с информацией о месте нахождения этого гражданина», - подчеркнул глава МВД.
Также Захарченко опроверг причастность подозреваемого к правоохранительным или другим силовым структурам.
«Этот человек работал в частных охранных структурах, занималась спортом, имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу», - рассказал Захарченко.
Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель «Каравана», уличенный в мелком воровстве, расстрелял четверых охранников магазина и скрылся.
Три человека погибли на месте, четвертый – тяжело ранен.
Новости по теме:
Убийство в "Караване": имя стрелка и новые подробности дела
Стрелку из «Каравана» грозит 15 лет тюрьмы, его дело засекречено
Милиция отпустила всех подозреваемых в расстреле охранников «Каравана» - СМИ