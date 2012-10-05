Стрелка из «Каравана» вычислили благодаря обещанному вознаграждению

{1-} Глава МВД Виталий Захарченко рассказал, как была установлена личность убийцы из «Каравана», расстрелявшего четверых охранников супермаркета.

Об этом министр заявил в эфире украинского телевидения.

«Благодаря усилиям работников милиции, и благодаря информации от граждан, мы установили личность человека, совершившего эти тяжкие преступления», - отметил Захарченко.

Министр также сообщил, что расстрел в гипермаркете устроил Мазурок Ярослав Теодозиевич, уроженец Львовской области 1974 года рождения, который длительное время проживал в Киеве.

Как происходил расстрел в "Караване": СМОТРИТЕ ВИДЕО

По словам министра, уже решается вопрос о поощрении и выплате денежного вознаграждения гражданам, от которых поступила оперативная информация.

«И в дальнейшем мы просим граждан звонить в милицию с информацией о месте нахождения этого гражданина», - подчеркнул глава МВД.

Также Захарченко опроверг причастность подозреваемого к правоохранительным или другим силовым структурам.

«Этот человек работал в частных охранных структурах, занималась спортом, имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу», - рассказал Захарченко.

Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель «Каравана», уличенный в мелком воровстве, расстрелял четверых охранников магазина и скрылся.

Три человека погибли на месте, четвертый – тяжело ранен.

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