СБУ возьмется за руководство сборной по легкой атлетике

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В Службу безопасности Украины направили материалы по нецелевому использованию экс-руководством сборной по легкой атлетике бюджетных средств, выделенных на подготовку спортсменов - об этом сообщил руководитель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин.

«В результате проверки спецкомиссии Госслужбы были обнаружены финансовые злоупотребления при проведении тренировочных сборов» – приводит УНИАН цитату председателя Госслужбы.

Равиль Сафиуллин напомнил, что руководство сборной по легкой атлетике отчиталось о проведении в срок с марта 2011 года 12 таких сборов в российском Кисловодске, однако ни один из них не был проведен на необходимых условиях. Как результат - не было документально подтверждено использование суммы в размере 1,315 млн грн.

Результатом работы комиссии и выявленных злоупотреблений стало увольнение со своих должностей государственного тренера сборной Валерия Александрова, главного тренера Александра Апайчева. А старший тренер Константин Степанцов, который сейчас находится на больничном, пока что избежал подобной участи. Также проверяются факты относительно работы начальника команды Руслана Руссу, однако, по словам Сафиуллина «исход будет тот же самый».

В настоящее время материалы с результатами работы комиссии передали для дальнейшего расследования на имя первого замглавы СБУ, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Александра Якименко.

Если бы не было коллективной жалобы самих спортсменов, то подобные злоупотребления продолжалось – признался Сафиуллин. При этом руководитель Госслужбы не открещивается и от собственной ответственности за происшедшее. Правда, не ясно, в чем это может быть выражено.

Как сообщал «Главред», Кабинет министров выделил 380 тыс. гривен на лечение за рубежом заслуженного мастера спорта Украины, паралимпийского чемпиона и многократного призера Паралимпийских игр, чемпиона и рекордсмена мира и Европы по плаванию Дмитрия Крыжановского на лечение, в связи с тяжелой болезнью суставов. Такое решение было принято на заседании правительства 19 сентября.

При этом председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин отметил, что подобное решение даст возможность получить своевременное и качественное лечение, что будет способствовать восстановлению полноценной спортивной формы и социально-бытовой адаптации в обществе.

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