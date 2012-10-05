Сирийская власть провела мощнейшую за полгода бомбардировку Хомса

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Позиции повстанцев в Хомсе подверглись крупнейшему за последние пять месяцев авианалету правительственных войск Сирии.

По данным сирийской Обсерватории по правам человека, целью серии мощных авиаударов и артиллерийского обстрела стал один из районов города, Халдия, сообщает ВВС.

"Похоже у режима есть лишь небольшое окно для использования авиации, поэтому власти решили им воспользоваться и бросить все силы на борьбу с повстанцами в Хомсе", – заявил сирийский активист-правозащитник Рами Рахман.

Число жертв и пострадавших при бомбардировке пока неизвестно.

Между тем, правозащитники сообщают о новых столкновениях повстанцев с правительственными войсками в других городах и регионах страны, в том числе в Алеппо, Хаме и столице Дамаске.

Как ранее писал Главред, 3 октября на севере Сирии в деловом центре города Алеппо прогремела серия мощных взрывов. Во всех случаях были подорваны автомобили.

По данным "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" (OSDH), погибли не менее 40 человек, а число раненых составляет около 90 человек.

фото: EPA / UPG

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