Азаров пошутил про ящик водки

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Премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook заявил, что Украине не грозит проблема нехватки питьевой воды.

«Украина располагает громадными запасами пресной воды, и нам с вами хватит на сотни лет вперед. Так что не стоит особо переживать», - передает УНИАН.слова премьера.

На вопросы пользователей относительно угрозы нехватки в Украине питьевой воды, глава правительства ответил шуткой.

"Бог спрашивает у мужика: Что ты выберешь - бессмертие или ящик водки? Мужик подумал и ответил: Меня не проведешь. Солнце через 5,5 млрд лет обязательно погаснет. Поэтому я выбираю ящик водки." - посмеялся Азаров.

Как сообщал «Главред», ежегодно на улучшение качества воды из под крана выделяют миллионы, но лучше она от этого не становится. В этом году некачественная питьевая вода стала причиной смерти двух младенцев. Этот факт подтвердили даже в Министерстве здравоохранения, ссылаясь на результаты проверок молочных смесей и воды, которой пользовались родители для кормления младенцев.

фото: mignews.com.ua

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