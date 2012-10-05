Оппозиционеры дарят Путину на день рождения лупу и "виагру"

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Правоохранительные органы Москвы 4 октября задержали оппозиционных активистов, которые пришли к администрации президента с подарками по случаю дня рождения президента России Владимира Путина – лупой и бутылкой. А 7 октября оппозиционеры собрались подарить ему тапочки и таблетки "виагры".

"Игорю Бакирову и Ольге Фалеевой предъявлено обвинение в нарушение правил проведения публичного мероприятия. Бакиров и Фалеева были отпущены из ОВД Китай Город после составления протокола по ст. 20.2 КоАП (до 30 тысяч рублей штрафа). Ранее они были задержаны у администрации президента, куда собирались сдать подарки для Владимира Путина. Ранее без составления протоколов из ОВД были отпущены Николай Кузнецов и Эльвира Ганиева. Александр Щербаков также отпущен из ОВД с протоколом по ст.20.2 КоАП", – сообщает ОВД-Инфо.

В то же время, по данным NEWSru, на 7 октября по случаю дня рождения президента был запланирован флешмоб под названием "Проводим дедушку на пенсию". Активисты собирались дарить юбиляру вещи, которые "могут пригодиться человеку на "заслуженном" отдыхе: радиоприемник, шланг для поливки грядок, тапочки, очешник, ошейник, таблетки "Виагра".

Как ранее писал Главред, 4 октября Forbes опубликовал статью Пола Джонсона, в которой он назвал Путина самым неприятным человеком мира и сравнил его со Сталиным.

"Он (Путин. – Ред.) в ранней молодости пришел в КГБ и до сих пор связан со спецслужбами. Это его религия в той мере, в какой он вообще религиозен", – говорится в публикации.

Автор статьи призывает не забывать: несмотря на бурное развитие Китая, Россия "в военном отношении намного сильнее, чем Китай, а в определенном смысле даже сильнее США". По его данным, у России "крупнейший в мире ядерный арсенал". Путин единолично контролирует это страшное оружие, и это, подчеркивает автор, помогает объяснить, почему Путин – столь дорогостоящая статья российского бюджета (говорят о более 5 миллиардов долларов в год).

По информации обозревателя, Путина охраняет столько же человек, сколько Сталина – около 250 тысяч сотрудников спецслужб. Резиденций у Путина тоже примерно столько же, сколько у Сталина, – два десятка.

В то же время автор отмечает, что Сталина не интересовали деньги и роскошь, тогда как Путин "любит богатство, любит накапливать имущество, хотя его вкусы чрезвычайно вульгарны".

фото: novostey.com

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