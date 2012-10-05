Убитые в «Караване» охранники занимались вымогательством – очевидцы

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За бригадой охранников ТРЦ «Караван», погибших 26 сентября от рук Ярослава Мазурка, тянется шлейф из почти сорока эпизодов вымогательства с покупателей. Против этой бригады охранников "Каравана", трое из которых погибли, а один в больнице, свидетельствуют не только покупатели, но и кассиры супермаркета.

Милиция якобы уже готова посмертно возбудить уголовное дело по факту вымогательства этими охранниками денег, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

По данным источника издания, клиентов торгового центра охранники приглашали в свою комнату под предлогом подозрения в краже из магазина, а в служебном помещении оказывали на них морально, угрожая милицией и тюрьмой. По некоторым данным с людей требовали от 1 до 8 тысяч отступных.

Подробности расследования трагедии в «Караване» читайте ЗДЕСЬ.

Как ранее писал Главред, 18 октября в Украине вступит в силу новый закон "Об охранной деятельности", который позволит частным охранникам пользоваться оружием.

Законом предусмотрено много положений, одним из них является разрешение о выдаче охране не боевого (травматического. – Ред.) оружия.

Охранник будет иметь право на использование слезоточивого газа, и этого оружия. Это означает, что он точно будет владеть информацией о его использовании, знакомым с правилами техники безопасности. Поэтому разрешение на ношение оружия будет лишь после окончания специальных учебных курсов, где охранники будут получать знания, навыки и соответствующий документ.

Напомним, 26 сентября, при попытке задержать человека, подозреваемого в краже товаров из супермаркета в ТРЦ «Караван», были убиты трое охранников, а четвертый был тяжело ранен и перенес серьезную операцию.

В настоящее время, по данным МВД, личность, стрелка из «Каравана» установлена. Это Мазурок Ярослав Теодозиевич, 1974 года рождения, уроженец Львовской области.

фото: ТСН

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