Армия Турции вновь обстреляла Сирию: ответила на выпущенный снаряд

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Турецкая армия в пятницу, 5 октября, открыла ответный огонь по Сирии после того, как выпущенный из соседней страны снаряд взорвался в турецкой провинции Хатай.

По данным РИА Новости, минометная мина разорвалась рядом с фермой на границе с Сирией. При этом ничего не сообщается о жертвах и пострадавших.

За последние дни это уже второй аналогичный инцидент на турецко-сирийской границе. В среду вечером со стороны Сирии был произведен артобстрел уезда Акчакале на юго-востоке Турции, погибли пять человек, 11 получили ранения. В ответ на обстрел Турция нанесла серию ударов по участку сирийской территории, откуда велся огонь.

По данным СМИ, снаряды попали на турецкую территорию в результате обстрела сирийской армией отрядов оппозиции в приграничном районе Тал-Альбьяд.

Как уже сообщал «Главред», парламент Турции разрешил проведение военных операций за пределами страны, если правительство посчитает их необходимыми. Депутаты приняли это решение после обстрела сирийскими войсками приграничных территорий Турции и ответного огня турецких вооруженных сил. Парламент дало добро на проведение операций за пределами государства только на один год. За это решение проголосовали 320 из 550 членов парламента.

4 октября турецкие власти официально уведомили Совет Безопасности ООН об обстреле с территории Сирии района Акчакале на юге Турции и обратились с просьбой принять меры в отношении Дамаска. Постпред Турции при ООН направил соответствующее письмо генсеку ООН Пан Ги Муну и постпреду Гватемалы, поскольку именно эта страна председательствует в СБ ООН в октябре.

Фото: operkor.net

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