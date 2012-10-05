В Раду проходят четыре партии - опрос

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По последнему социологическому исследованию среди электоральных предпочтений граждан Украины по-прежнему лидирует Партия регионов, а УДАР Виталия Кличко обошел объединенную оппозицию "Батькiвщина".

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании GfK NOP Ltd, проведенный с 12 по 27 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно пресс-релизу компании, Партию регионов поддерживают 25% избирателей, УДАР –17%, Объединенную оппозицию "Батькiвщина" – 15%.

Коммунистическая партия Украины занимает четвертое место с 9%. ВО "Свобода" и партия Наталии Королевской "Украина – Вперед!" не преодолевают пятипроцентный проходной барьер – по 3% поддержки респондентов.

В то же время, 13% опрошенных пока не определились со своими политическими предпочтениями на предстоящих парламентских выборах.

Всего опрошено 3352 респондента на территории всей Украины. Погрешность репрезентативности составила 2%.

Напомним, парламентские выборы в Украине состоятся 28 октября 2012 года.

Как ранее писал Главред, 5 октября заместитель лидера "Батькiвщини" Александр Турчинов заявил, что объединенная оппозиция ведет переговоров с УДАРом относительно единых мажоритарных кандидатов.

"Пока четкой договоренности не достигнуто, а проходит процесс переговоров. Я не хотел бы анонсировать эти вещи, потому что хочу, чтобы они состоялись", – сказал Турчинов. Он напомнил, что переговоры по этому вопросу начались предварительно до начала избирательной кампании, однако тогда договориться не удалось. "Надеюсь, что нынешние переговоры будут более результативными", – отметил Турчинов.

фото: tsn.ua

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