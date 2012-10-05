Блохин не полетит на матч с "Днепром"

{1-}Рабочий стресс первых десяти дней на посту главного тренера киевского "Динамо" для Олега Блохина сказался на его здоровье. В пятницу днем скорая забрала Блохина, которому через месяц исполнится 60, в одну из столичных клиник с диагнозом — гипертонический криз. Из-за болезни тренеру "Динамо" придется пропутить воскресный матч с "Днепром".



"Конечно, всех это встревожило. И я не исключение. Сейчас как раз еду из больницы, — сказал президент "Динамо" Игорь Суркис. — Слишком большое напряжение свалилось на Олега Владимировича в последнее время, в том числе и от пишущей братии. Обвиняли его в разных вещах, мол, предатель, покинул сборную. Но он не заслужил этого, так как работал, работает и будет работать на благо украинского футбола. Есть категория людей — что о них ни говори, а им как горохом об стенку. Блохин не из их числа, все пропускает через себя. Это не прошло даром — гипертонический криз. Слава Богу, угрозы жизни нет".



"Сегодня Олег Владимирович провел на базе утреннюю тренировку и планировал вечернюю. Позвонил мне в час дня, сказал, что едет на стадион "Динамо" — посмотреть матч второй клубной команды. А приехали Михайличенко и Баль. И сообщили, что Блохин почувствовал себя неважно, подскочило давление. Я дал команду вызвать скорую. Через пять минут она приехала. Давление действительно было повышенное. Олег Владимирович полежал. Сделали кардиограмму — сердце в порядке. Сделали МРТ. Тоже, слава Богу, все нормально. В любом случае, хорошо, что вовремя спохватились. Врачи, под наблюдением которых он находится, говорят о большом переутомлении и нервном стрессе. Рекомендован щадящий режим, нельзя его тревожить. Это не значит, что он не сможет связываться по телефону со своими помощниками. Но в Днепропетровск на воскресную игру с "Днепром" главный тренер не летит — будет смотреть ее по телевизору. Надо потерпеть. Надеюсь, через недельку его выпишут и он снова будет в строю. Будем делать все, чтобы, как говорится, Бог пугал, но не наказывал. Сегодня я пообщался с его супругой. Потом минут двадцать посидели с Олегом Владимировичем. Я его не нагружал. Вспомнили последнюю победу над загребским "Динамо" — ему сейчас только положительные эмоции нужны", - сказал президент клуба.



"Блохин поручил проводить игру с "Днепром" Алексею Михайличенко с помощниками. Это профессионалы. Надеюсь, отсутствие Олега Владимировича не отразится на игре команды", — сказал Суркис.



Последние месяцы для Блохина выдались действительно сверхстрессовыми: смерть мамы в разгар подготовки сборной к домашнему Евро, выступление на ЧЕ, матч с Англией на "Уэмбли" (1:1) и осуществление его мечты — он принял "Динамо", получив, правда, немало критики за то, что ради этого покидает национальную команду. Напомним, проблемы со здоровьем довелось пережить в начале года и коучу "Шахтера" Мирче Луческу после того, как в Бухаресте он на джипе столкнулся с трамваем.

Как ранее писал Главред, 4 октября «Динамо» выиграло свой первый еврокубковый матч под руководством Олега Блохина. На своем поле со счетом 2:0 были обыграны одноклубники из «Динамо» Загреб.

фото: fcdynamo.kiev.ua/

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