Шуфрич сравнил партию Саакашвили с Партией регионов

{1-}Партия регионов умеет достойно проигрывать и достойно выигрывать, и не раз доказала, что может признать украденную победу. Такими словами в эфире программы Шустер Live кандидат в народные депутаты от фракции Партии регионов Нестор Шуфрич прокомментировал парламентские выборы в Грузии и поражение на них партии действующего президента Михаила Саакашвили.

По его словам, поражение президента Грузии Михаила Саакашвили на парламентских выборах не означает, что пришел конец его политической карьере. Шуфрич напомнил 2004 год, когда Партия регионов проиграла на выборах и, не взирая на это, собралась с силами и пришла к власти.



“Несмотря на все события, которые были мы в 2004 год, мы перешли в оппозицию. Боролись и победили. Мы не должны забывать историю. Партия регионов не раз доказала, что может признать украденную победу. Не надо пугать Партию регионов, мы умеем достойно проигрывать и достойно выигрывать», - сказал он.



Напомним, президент Грузии Михаил Саакашвили признал поражение правящей партии "Единое национальное движение" на парламентских выборах. Политик заявил о переходе партии в оппозицию, сообщают грузинские СМИ.

Фото novoskop.ru

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