В ООН запрет пропаганды гомосексуализма считают дискриминацией

{1-}Принятый Верховной Радой Украины в первом чтении закон, который запрещает пропаганду гомосексуализма , является явно дискриминационными и противоречит взятым на себя Украиной международным обязательствам по обеспечению свободы слова и информации. Об этом говорится в сообщении верховного комиссара ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй, передает Ukranews.
"Закон, который вводит изменения и дополнения к 4 существующим законам, а также в Уголовный кодекс Украины, - явно дискриминационен и противоречит взятым на себя Украиной международным обязательствам по обеспечению свободы слова и информации", - сказано в нем.
В сообщении также отмечается возможное ограничение законопроектом права человека на охрану здоровья и равенство перед законом.
Кроме того, Управление верховного комиссара ООН по правам человека подчеркивает несогласованность законопроекта с законом о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине. Организация рекомендует внести в закон изменения, прямо указав сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве возможных оснований для дискриминации.
При этом ООН призывает украинские власти принять все необходимые меры по укреплению гарантий защиты от дискриминации и выражает надежду на исправление сложившейся ситуации Верховной Радой следующего, 7-го созыва.
Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма 2 октября в первом чтении.
Отменить закон, осуждающий пропаганду гомосексуализма призвала в своей резолюции Верховную Раду Украины Парламентская ассамблея Совета Европы. Депутаты ПАСЕ считают, что закон будет подстрекать общество к дискриминации представителей сексменшинств. В резолюции отмечается, что такой закон не соответствует уровню государства члена Совета Европы.
Свое негативное отношение к принятию в первом чтении законопроекта о пропаганде гомосексуализма также выразило МИД Украины. В ведомстве призвали Верховную Раду не принимать этот закон, считая, что он продиктован специфическим отношением депутатов к секс-меньшинствам.
фото: spynet.ru
Новости по теме:
Европа разочарована запретом пропаганды гомосексуализма в Украине
В Украине хотят сажать за пропаганду гомосексуализма
МИД попросил нардепов пересмотреть отношение к гомосексуализму