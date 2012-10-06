Шуфрич пиарит власть дешевым сахаром и картошкой

{1-} Кандидат в нардепы от фракции Партии регионов, а заодно зам секретаря СНБО Нестор Шуфрич принес на прямой эфир программы «Шустер Live» на Первом национальном сахар и картофель.

Так чиновник попытался доказать оппозиции, что эти продукты не подорожали.

«Здесь (в пакете - Ред.) килограмм сахара, который куплен в 22:24 в магазине. Стоимость этого килограмма сахара - 6 гривен 69 копеек. А вот килограмм картофеля. Его стоимость 1 гривна 85 копеек. Я обращаюсь к нашим студентам: в 2009 году вы могли купить в четыре раза меньше сахара на вашу стипендию и в 10 раз меньше картофеля на вашу стипендию», - заявил он.

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Шуфрич рассказал, что нынешняя властью на 30% больше простимулировала аграрных предприятий, на 30% больше посеяли сахарной свеклы.

«Мы создали условия, чтобы на 30 сахарных заводов заработало больше, чем до нас. Поэтому вы сегодня имеете сахара в два раза больше», - заявил кандидат в нардепы.

Ранее «Главред» сообщал, что Шуфрич на прямом эфире заявил: «Мы когда пришли к власти, начали работать и можем показать результаты. Курс гривны за это время не изменился. Золотовалютные были 24 млрд долл. Мы имеем прогноз ВВП 2,3 трлн грн. Государство произвело на 400 млрд грн продукции»

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