Оппозиция требует лишить чиновника права влиять на экономику

{1-} У чиновника необходимо отнять право влиять на экономические процессы. Об этом глава совета объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк заявил в прямом эфире программы Шустер Live на Первом национальном в пятницу, 5 октября.

«Нам нужна четкая и позитивная экономическая программа. Об экономики нужно говорить исключительно с потребностей каждого человека. Сегодняшняя заработная плата не обеспечивает украинским семьям нормальной жизни», - считает нардеп.

По словам Яценюка, нужно бороться с коррупцией, чтобы в Украину пришел иностранный капитал и инвесторы.

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Он убежден, что нужно отнять у чиновника право влиять на экономические процессы. Также, по словам Яценюка, необходимо создавать рабочие места.

«Стране необходимы также дешевые кредиты. И нам необходимы подписания с Европейским Союзом. Там наше будущее. Там то, то должно быть сделано в Украине. Украина должна стать частью Европы», - заявил Яценюк.

Ранее «Главред» сообщал, что на том же телеэфире оппонент Яценюка – зам секретаря СНБО Нестор Шуфрич вспомнил 2004 год, когда Партия регионов проиграла на выборах и, не смотря на это, собралась с силами и пришла к власти. «Несмотря на все события, которые были мы в 2004 год, мы перешли в оппозицию. Боролись и победили. Мы не должны забывать историю. Партия регионов не раз доказала, что может признать украденную победу. Не надо пугать Партию регионов, мы умеем достойно проигрывать и достойно выигрывать», - сказал он.

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