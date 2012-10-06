Регионалы рассказали о святой обязанности ПР и пропаганде гомосексуализма

{1-} Святая обязанность Партии регионов - пропагандировать традиционную украинскую семью. Об этом нардеп-регионал Елена Бондаренко заявила в эфире телеканала «Интер».

Так она прокомментировала принятие парламентом в первом чтении законопроекта, который запрещает пропаганду гомосексуализма, сообщает gazeta.ua.

«Никто не собирался отбирать конституционные права у тех людей, которые другие, которые не похожи на большинство. Но пропагандировать здоровый образ жизни и пропагандировать традиционную украинскую семью, где союз составляют мужчина и женщина - это наша святая обязанность, - заверила нардеп . - Партия регионов в своей программе за основу взяла украинскую семью с детьми».

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Она объяснила: «Речь идет обо всем, что касается поддержки украинской семьи, всем, что касается традиций украинской семьи, всем, что касается гармоничных отношений между мужчиной и женщиной. А все, что касается пропаганды образа жизни этих людей - это уже другой вопрос».

В тоже время, Бондаренко отметила, что законопроект ко второму чтению еще может меняться.

«Надо понимать, что любой документ как правило проходит несколько чтений и конечно, некоторые нормы, которые вызывают сомнения, могут быть изменены ко второму чтению», - заверила регионалка.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма 2 октября в первом чтении.

А депутаты ПАСЕ считают, что закон будет подстрекать общество к дискриминации представителей сексменшинств. В резолюции отмечается, что такой закон не соответствует уровню государства члена Совета Европы.

Свое негативное отношение к принятию законопроекта выразило МИД Украины. В ведомстве призвали Верховную Раду не принимать этот закон, считая, что он продиктован специфическим отношением депутатов к секс-меньшинствам.

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