Геращенко: языковой закон написали специалисты по суржику

{1-} Скандальный закон «Об основах государственной языковой политики» писали люди, которые не владеют ни украинским, ни русским языком, а знают только суржик. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявила нардеп Ирина Геращенко.

Она напомнила, что в день принятия языкового закона были приняты еще два ключевых закона - на 117 млн ​​было повышено финансирования ГПУ, и рассматривался вопрос закупок. Поэтому, по мнению нардепа, языковой вопрос специально выдумывается политиками, чтобы отвлечь внимание общества от более важных вещей.

«Партия власти говорит о билингвизме, но при этом она знает только один язык - суржик, не говоря ни на одном языке, ни на другом. Если вы говорить о билингвизме, то пожалуйста, продемонстрируйте знание этих языков», - обратилась Геращенко к присутствовавшим в студии регионалам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирина Геращенко: в Украине нет языковой проблемы

Она подчеркнула, что партия власти сказали неправду своим избирателям, когда не сказала им, что 17 млрд, которые пойдут на реализацию этого закона, пойдут из местных бюджетов, их заберут от детских садов, школ, больниц.

«Мы говорим о ключевом законе, который писался не профессиональными людьми, которые плохо знают и украинский, и русский язык. Как только оппозиция победит на парламентских выборов, мы обязательно языковое законодательство приведем в норму, к европейским стандартам. Но в чем будет разница между нами и теми людьми, которые сегодня не слышат половину страны, не осознают, что это оскорбление для половины страны - это то, что мы позовем к круглому столу людей, которые являются не агрономами по образованию, не бизнесменами, а людей, которые являются лингвистами , чтобы услышать, что такое в действительности язык национальных меньшинств», - подчеркнула Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лина Костенко: языковой закон – закон гамадрилов, подписанный Президентом

«Никогда в Украине не было языковой проблемы, она закидывается специально искусственно на раскол страны», - считает нардеп.

«Языковой закон - это тот закон, который отвлекает внимание от других вещей, которые являются реальными проблемами. И вообще, наши люди сегодня не имеют возможности купить книгу детям - не на украинском, не на русском. И это действительно проблема», - резюмировала Геращенко.

Ранее «Главред» сообщал, что Геращенко заявила: «Диктант по русскому языку в Верховной Раде стал бы зрелищем: политики думают, что разговаривают на русском, на самом же деле – это ужас, канцелярщина, банальщина и примитив».

Новости по теме:

Большинство украинцев не владеют ни русским, ни украинским

Кравчук назвал авторов языкового закона "глухарями"

Судьи попросили у Азарова 16 миллионов на переводчиков