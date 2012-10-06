Рейтинг Путина в два раза круче Обамы

{1-} Владимира Путина накануне его 60-летия заверили, что он является самым популярным из всех лидеров мира, а его рейтинг более чем в два раза превышает рейтинг президента США Барака Обамы.

Глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин указал на то, что президент России пользуется гораздо большей поддержкой общества, нежели лидеры зарубежных государств в своих странах, сообщает Newsru.com.

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«Сегодня очевидно, Владимир Путин самый популярный политик в стране, его деятельность (по данным исследования ФОМ) одобряют 72% граждан», - заявил Костин. «Для сравнения: аналогичные показатели у мировых лидеров выглядят следующим образом: у президента США Обамы, вступившего в предвыборную гонку - 35%, а у французского президента Олланда, который совсем недавно возглавил страну и, по сути, является президентом ожиданий, - 46%».

Ранее «Главред» сообщал, что в начале сентября за Обаму отдали бы голоса 47 % избирателей, в то время как за его соперника на выборах Мита Ромни – только 43 %.

фото: novostey.com

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