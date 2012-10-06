Объединенная оппозиция ради Кличко собирается провести съезд

{1-}5 октября на закрытом совещании Объединенной оппозиции, в котором принимали участие, в частности, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Николай Мартыненко, было принято о поведении внеочередного съезда в ближайшую неделю, сообщает Тиждень.ua со ссылкой на источники в этой политической силе.

По данным источников, съезд будет посвящен в основном вопросам сотрудничества Объединенной оппозиции и партии Виталия Кличко «УДАР» в мажоритарных округах, где выдвигаются кандидаты от обеих политсил.

Не исключены перестановки и в списке кандидатов от Объединенной оппозиции на пропорциональном общегосударственном округе. Скорее всего, съезд состоится в среду, 10 октября.

Как сообщал ранее Главред, 3 октября партия «УДАР» и Объединенная оппозиция приняли решение о совместном выдвижении кандидатов в народные депутаты в более чем 40 мажоритарных округах, где до сих пор конкурировали между собой представители обеих этих политических сил.



фото: tsn.ua

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