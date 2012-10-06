Турецкие военные открыли ответный огонь по Сирии

6 октября, утром турецкая армия открыла ответный огонь по территории Сирии после падения в приграничную провинцию Хатай минометного боеприпаса, передает новостная телекомпания NTV.

По информации телеканала, снаряд, выпущенный с территории Сирии, упал в деревню Гювенч приграничной с Сирией провинции Хатай. Информации о жертвах нет.

"Турецкая сразу армия ответила ответным артиллерийским огнем", - сообщает телеканал, сообщает РИА Новости.

5 октября, вечером турецкая армия также открывала огонь по сирийской территории.

Накануне также появилась информация, что руководство Сирии отдало своим войскам приказ свернуть боевые действия в десятикилометровой зоне, прилегающей к границе с Турцией.

Напомним, конфликт между властями и вооруженной оппозицией в Сирии начался в марте 2011 года. По данным антиправительственных сил страны, он унес жизни 30 тысяч человек. Сирия неоднократно обвиняла Турцию и ряд других стран в поставках оружия и помощи оппозиции.

Как уже сообщал «Главред», парламент Турции разрешил проведение военных операций за пределами страны, если правительство посчитает их необходимыми. Депутаты приняли это решение после обстрела сирийскими войсками приграничных территорий Турции и ответного огня турецких вооруженных сил. Парламент дало добро на проведение операций за пределами государства только на один год. За это решение проголосовали 320 из 550 членов парламента.

4 октября турецкие власти официально уведомили Совет Безопасности ООН об обстреле с территории Сирии района Акчакале на юге Турции и обратились с просьбой принять меры в отношении Дамаска. Постпред Турции при ООН направил соответствующее письмо генсеку ООН Пан Ги Муну и постпреду Гватемалы, поскольку именно эта страна председательствует в СБ ООН в октябре.

фото;видео: vesti.ru

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