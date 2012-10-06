«Технические» партии за миллион продают квоты в избиркомах - СМИ

{1-}«Технические» партии, которым повезло при жеребьевке в ЦИК по формированию окружкомов, продают свои квоты в ОИК по всей Украине. Стоимость такой сделки, достигает миллиона долларов.

На жаргоне тех, кто покупает-продает, квотные места от одной партии в ОИК называются «ветка». Но продается только квота и временно — печать. Люди, чьи документы, были поданы при регистрации и жеребьевке, затем сменяются на доверенных и проверенных, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Как известно, в парламентских выборах-2012 принимают участие представители 87 партий, при этом по спискам — только 22. Признаками технических обладают не менее 40 партий, еще пять можно назвать индивидуально-техническими — они «ведут» несколько, а то и одного более-менее известного кандидата-мажоритарщика или являются чисто региональными (в смысле географии) проектами.

Подобные проекты наравне с парламентскими партиями получили квоту на присутствие во всех 225 ОИК. По квотному принципу им достались и по 12-13 должностей председателей комиссий, их замов и секретарей.

В частности, Христианско-демократическая партия Украины (созданная 20 лет назад нынешним регионалом Виталием Журавским): списка нет, три мажоритарщика — 218 членов ОИК.

Всеукраинское политобъединение «Єдина родина» («партия Ржавского») выставила единственного кандидата — предпринимателя из Евпатории — и обеспечила себе «ветку» в 212 членов окружкомов.

Партия «Молодь до влади». Один мажоритарщик — лидер партии — обеспечил 223 члена ОИК.

А некоторые политические силы, имеющие признаки «технических», подошли к делу партийного строительства основательно, использовав «подручный материал».

Список партии «Зеленая планета» представлен большим количеством бюджетников во главе с председателем Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергеем Ореховым. Там же присутствует его первый заместитель Соколова и еще полтора десятка сотрудников и руководителей из центрального аппарата и региональных управлений Госпотребинспекции, которая подчинена Министерству экономики и торговли.

Отметим, что «Зеленая планета» выиграла жеребьевку и имеет свою «ветку» в 225 членов ОИК.

В структуре ведомства есть госпредприятия и различные серьезные институты, сотрудники которых, включая гендиректоров и их заместителей, массово не только вступили в партию, но и были удостоены массового представительства в ее избирательном списке. Больше других идеи «Зеленой планеты» овладели сотрудниками ГП «Укрметртестстандарт». В списке партии из 225 человек присутствуют 86 сотрудников этого госпредприятия.

Кроме того, при Минэкономики есть еще и «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества». И он представлен в партийном списке 40 сотрудниками разного ранга и должности.

Фото: zn.ua

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