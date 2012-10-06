Бывшему дворецкому Папы Римского дали 1,5 года

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Суд Ватикана признал бывшего дворецкого Папы Римского Бенедикта XVI Паоло Габриэле виновным в краже секретных документов понтифика и приговорил его к 1,5 годам тюремного заключения, сообщает в субботу АФП.

Председательствующий судья Джузеппе Далла Торре сократила срок заключения с трех лет до 1,5 лет за прежние заслуги Габриэле перед католической церковью и за то, что он принес извинения Папе Римскому за предательство, сообщает Интерфакс-Украина

Сам дворецкий признал, что на протяжении нескольких лет брал секретные документы, но утверждал, что делал это без злого умысла.

По словам Габриэле, он сообщил секретную информацию журналисту, занимавшемуся расследованием, с тем, чтобы разоблачить то, что он считал коррупцией в самом сердце католической церкви.

Напомним, в начале 2012 года в итальянские СМИ попали документы, которые сообщали о коррупции и борьбе за власть в Ватикане. В марте по распоряжению Папы была создана комиссия в составе нескольких кардиналов с целью расследования утечки этих документов.

Итальянская пресса уже называла имя Паоло Габриеле – личного камердинера и помощника Папы, а также одного из немногих мирян, допущенных в личные покои понтифика – в связи с этим скандалом.

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