Американские реалисты и Российские мечтатели

Двухдневный визит президента США Барака Обамы в Россию интересен как факт. Даже без учета конкретных результатов, достигнутых в процессе переговоров между сторонами.

Ибо сам фон, контекст и факторы (субъективные и объективные), влияющие и задающие повестку встречи, во многом являются системообразующими и отчасти отображают настроения в мире в целом.



Фон



Во-первых, и в США, и в России сравнительно недавно к власти пришли новые президенты. Новые не в смысле фамилий, а символизирующие и отображающие (возможно, таковыми по сути не являясь) запрос на необходимость неких изменений. И Обама, и Медведев – молодые, современные, не обремененные (прежде всего по возрасту) инерцией прежних эпох, позиционирующие себя как президенты-реформаторы.



Во-вторых, американский президент имел возможность непосредственно ознакомиться с российским «властным тандемом». Вопрос «кто ведущий в правящем тандеме?» давно мучает российских и зарубежных наблюдателей (а в данном случае преимущество было на стороне Медведева как президента). Еще накануне визита Обама в интервью «Асошиейтед Пресс» противопоставил общность взглядов с Медведевым и «устаревший подход времен «холодной войны» Путина. В процессе визита анализ того, с кем (президентом или премьером) и как велись основные переговоры американского президента, стал важным как с точки зрения российского внутриполитического контекста, так и с точки зрения внешнего понимания российской ситуации.



В-третьих, символично, что Обама совершил визит вначале в Россию, а уж потом собирается в Китай (как известно, визит в КНР запланирован на вторую половину текущего года).



В-четвертых, все годы с момента распада СССР отношения России и США строились на «риторической базе» советского периода. Идеологические штампы, инерция эпохи «холодной войны» превалировали в отношениях двух государств, декларирующих себя как два противоположных мировых полюса. Для России это был способ внутренней мобилизации. Для США – нежелание адекватно оценивать в мире роль других, пока еще молодых лидеров-государств типа Китая.



В-пятых, российско-американский саммит проходил на фоне мирового экономического кризиса, в ситуации почти что марксовского лозунга «Нужно изменить мир». Очевидно, что все ключевые мировые игроки сейчас допускают возможные варианты переформатирования тех или иных институтов мирового регулирования. Обновленная (или совершенно новая) система безопасности, финансовая система и т.д. находятся в стадии формирования, а ситуативные в период кризиса геоэкономические союзы из временных могут превратиться в постоянные. В этом смысле отношения между Россией и США – далеко не последний индикатор изменяющегося мира.



И, наконец, в-шестых, для Украины, как и для судеб остальных стран постсоветского пространства, договоренности, да и просто отношения, между Россией и США всегда имели если не ключевое, то очень важное значение. Достаточно напомнить, что Украина в свое время избавилась от ядерного оружия под давлением России и США, которые, кстати говоря, и гарантировали ей тогда зонтик безопасности.



Факты



Считается, что итоги саммита не столь значительны, как ожидалось.



Никаких обязывающих договоров и соглашений не принято. Все подписанные документы – это меморандумы о намерениях. Более того, эти документы касаются обоюдовыгодных вопросов, как то:



- рамочное соглашение по СНВ-3, предусматривающее сокращение ядерных боеголовок и их носителей. Предполагается, что через семь лет после вступления в силу нового СНВ у каждой из сторон должно остаться от 500 до 1100 стратегических носителей и от 1500 до 1675 ядерных боеголовок;



- соглашение о транзите американских военных грузов по территории РФ в Афганистан. Согласно документу, американские военные пилоты могут совершать до 4500 полетов над российской территорией ежегодно;



- рамочный документ о развитии сотрудничества между Вооруженными силами России и США, которое было приостановлено после августовской войны;



- договоренности о создании комиссии по взаимоотношениям России и США, которую возглавили президенты, а координировать деятельность будут министр иностранных дел РФ и госсекретарь США.



Конфликтные же вопросы остались за гранью либо компромисса, либо переговорного процесса вообще. Как то:



- тема размещения элементов ПРО в Восточной Европе (правда, стороны договорились эту тему обсуждать в дальнейшем);



- ситуация в Иране (хотя как результат можно рассматривать смену риторики России, что уже малый, но все же результат для США);



- вопрос дальнейшего расширения/нерасширения НАТО, который вообще не обсуждался;



- статус Южной Осетии и Абхазии, а также границы Грузии, где каждая из сторон, понятно, осталась на своих, прямо противоположных позициях.



Интерпретации



Таким образом, российско-американский саммит характеризуется преимущественно как ознакомительный, как «визит вежливости». Хотя, если абстрагироваться от конкретики, в общем и целом, состоявшийся между Обамой и российскими властями диалог можно считать очень успешным. Для обеих сторон.



Во-первых, смена тона во взаимоотношениях России и США – это существенный результат (а надо сказать, что и Обама, и российские руководители подчеркнуто дружелюбно обращались друг к другу), который не стоит недооценивать. Стилистика в отношениях между Россией и США всегда имела огромное значение. Во времена «холодной войны» она была одной из важнейших составляющих поддержания стабильности двух существующих систем - на противостоянии каждое из государств находило мощные внутренние ресурсы для поддержания жизнедеятельности. Язык не является простым орудием содержания, но и активно это содержание производит.



Во-вторых, каждая из сторон достигла своего результата, если рассматривать результат как достижение поставленных целей. Другое дело, что в понятие «перезагрузка» каждый вкладывает свое значение. При этом ни США, ни Россия не ставили целью кардинально пересмотреть российско-американские отношения – в этом нет ни возможности, не необходимости.



«Перезагрузка» американо-российских отношений для США – это не пересмотр Обамой целей, ценностей, политики и приоритетов, сформированных предыдущими администрациями. Стратегически ничего не изменилось. Перезагрузка - это, скорее, новая тактика. Изменился тон и методы достижения все тех же целей. И не только в отношении России, но и в отношении других стран-контактеров. Именно контактеров – Обама избегает оценок типа «друзья» или «враги», а также поучительного тона в диалоге со всеми внешними странами-оппонентами, как это было при администрации Буша.



Такой подход вполне рационален - в условиях возможного посткризисного расслоения глобальной власти (ранее принадлежавшей единолично США) важно этот процесс деления власти контролировать. В этом контексте вариант целостной, вечно догоняющей России (а догнать и перегнать России тот же Китай в ближайшей перспективе нереально) вполне устраивает Соединенные Штаты. По сути, Россия занимает нишу противовеса Китаю, уверенно движущемуся к статусу второго полюса в мировой системе, а также участвует в обеспечении отдельных, не противоречащих российским, национальных интересов США.



«Перезагрузка» для России - это прежде всего публичное признание РФ равноправным партнером США. Великой страной, полноценной в диалоге, а не заслуживающей наставлений, как это было при администрации Буша. Такое признание России – это, по сути, оправдание стратегии «геополитического карлика», которую российские власти ведут на протяжении многих лет.



Если для США задача – удержать власть глобальную или поделиться ею с минимальными потерями, то для России – сформировать внешнеполитическую доктрину на уровне конкретной реализации, а не абстрактных определений. Обновленная Медведевым в 2008 году концепция внешней политики мало чем отличается от путинской, принятой в 2000 году, а путинская – от ельцинской 1993 года. Как и все документы, медведевская концепция – это общий документ, главная мысль которого заключается в необходимости многополярного мира. Но каким образом и за счет чего Россия собирается этого достигать – непонятно. Даже военная победа РФ над Грузией в августовской войне не переросла в геополитическую, а так и осталась чисто военной – влияние России в регионе не возросло.



Россия сегодня – это гибрид имперской риторики, рассчитанной на внутреннее и внешнее потребление, и неимперских действий, построенных на экономической логике. А с приходом Медведева к этим характеристикам еще добавляется желание создать на Западе некую иллюзию демократизации власти, которая позволит сохраниться правящей элите и легализоваться на Западе. Россия пребывает в эпохе, где политическое начало является производным от начала экономического. Цели элиты сегодняшней остались на уровне элиты конца 80-х, приведшей в значительной степени к развалу СССР, - трансформировать государственную власть и государственные ресурсы в свои личные. Поэтому Украине нечего переживать о возможном наличии тайных договоренностей и решений относительно Украины как разменной монеты в переговорах между Обамой и Медведевым-Путиным. Несмотря на все разговоры России о постсоветском пространстве как зоне ее интересов, философия пространства как набор базовых принципов реального политического и экономического взаимодействия не сформирована, даже в отношениях с Беларусью.



В этом смысле российские элиты напоминают «Мечтателей» Бертолуччи. Это фильм, в котором описывается утопия о невозможности вечно убегать от внешнего мира. И даже если кризис немного отрезвил элиты, похоже, у них все равно сохраняется уверенность, что ощущение праздничной нереальности не покинет их никогда. Цены на нефть опять вырастут, и все вернется на круги своя, к прежнему благополучному укладу жизни.