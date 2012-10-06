«Наша Украина» обвинила «Батьківщину» в краже 140 тысяч календариков с Ющенко

{1-} Ровенский областной избирательный штаб «Нашей Украины» обвинил представителей объединенной оппозиции «Батьківщина» в похищении агитационных материалов, в том числе 140 тысяч календариков с изображением экс-президента Виктора Ющенко.

«Наша Украина» уже обратилась с соответствующим заявлением в горотдел милиции. Об этом со ссылкой на ее пресс-службу сообщает УНИАН.

Среди похищенных агитматериалов – 100 тысяч экземпляров газеты «Україна молода» с интервью Ющенко, 40-тысячный тираж газеты Украинской народной партии «Народне слово» и 140 тысяч календариков с изображением Виктора Ющенко.

Похищение агитматериалов произошло в субботу, 6 октября, утром из Народного дома в Ровно, где размещаются офисы нескольких политических партий..

В заявлении штаба «Нашей Украины» говорится, что группой лиц, которые похищали агитматериалы, якобы руководил глава управы облорганизации Народного Руха Украины Николай Мельник.

В разговоре с журналистами Мельник отрицал этот факт. «Да, я вечером был в Народном доме, ведь там есть наш офис, но утром 6 октября я был только возле Народного дома», - сказал Мельник.

Новости по теме:

Объединенная оппозиция ради Кличко собирается провести съезд

Ющенко и «Наша Украина» намерены отобрать голоса у оппозиции - Кириленко

«Наша Украина» до сих пор должна Третьякову 17 миллионов гривен